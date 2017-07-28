Ve gelecekleri tarih belli oldu! G.Saray'dan çifte bomba...

Ve Galatasaray'ın transfer uçakları piste girdi! Feghouli Pazar günü, Fernando ise en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacak.
Kısaca 2 yıldız oyuncu da Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak. West Ham United ile alacak sorununu çözen Feghouli, İngiliz kulübünün kampından ayrıldı. Cezayirli futbolcu, Pazar günü İstanbul'da olacak.
Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına hareket edecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Fernando ise Pazar ya da en geç Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Bonservis bedeli 5 milyon 250 bin euro olan Fernando da İstanbul aktarmalı Avusturya kampının yolunu tutacak.