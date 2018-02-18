Ve Galatasaray yeni kalecisini buldu! Muslera'dan sonra...
Muslera ile 3 yıl daha yola devam edecek olan Galatasaray'da yedek kaleciler Eray ve Carrasso'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk bakarken, antrenör Taffarel, Eray'dan desteğini çekti ve yerli yedek kaleci arayışları başladı.
Listenin ilk sırasında Altınordu'dan Erce Kardeşler'in olduğu ortaya çıktı. 1.86 boyunda, 23 yaşındaki Erce, son iki sezonda 1. Lig'de 47 maça çıktı.
Galatasaray'ın yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı Erce Kardeşler transferini sezon sonunda bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Sabah)
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