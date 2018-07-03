Ve Galatasaray o transferi bitirdi! Mutlu son...
Sarı kırmızılılar uzun süredir peşinde koştuğu yıldızla anlaştı. İmza an meselesi...
Emre Akbaba’nın eski hocası Erhan Altın, tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a transfer olacağını açıkladı.
Altın, “Emre Akbaba ile görüşmem olmadı. Galatasaray gibi Beşiktaş'ta Emre'yi çok istiyor. Aldığım istihbarat Emre Akbaba’nın Galatasaray ile anlaştığı yönünde. Bu transfer oldu diyebiliriz” ifadelerini kullandı. (Güneş)
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Emre Akbaba, Milli Takım kampında transfer sorularına bu yanıtı vermişti...
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