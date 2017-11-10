Ve fiyatı belirlendi! Cenk Tosun...

Ligi geçen sezon 20 golle tamamlayan Cenk Tosun, bu senede fırtınalar estiriyor... Negredo’yu kulübeye hapseden Cenk, 15 resmi maçta 10 gole ulaştı. Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 4 kez ağları havalandıran ve krallık yarışında bulunan milli yıldız, İngiliz ekiplerini peşinden koşturuyor.

Crystal Palace’ın ardından Newcastle United da Cenk’i ciddi şekilde isterken, Başkan Fikret Orman oyuncusuna değer biçti. Forma numarasında olduğu gibi Cenk’in değerini 23 milyon Euro (103 milyon TL) olarak belirledi.

Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam ettiği için Cenk’i kesinlikle devre arasında satmak istemeyen Başkan Fikret Orman, başarılı futbolcunun bu sezon kariyer rekoru kırmasını bekliyor.

REKOR BEKLİYOR

Geçen yıl toplam 24 kez ağları havalandıran Cenk’in tüm kulvarlarda bu rakamın üstüne çıkacağını düşünen Başkan Orman, forma numarasıyla fiyatının aynı rakam olmasıyla ilgili ise yorum yapmıyor.

İngiliz ekipleri Cenk’in en ciddi talipleri olarak gözükmesine rağmen başarılı santrforla Avrupa’dan başka takımların da ilgilendiği biliniyor.

"TRANSFER BİZİM İŞİMİZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devre arasına 6 maç kala açıklamalarda bulundu. Ana gündemlerinin transfer olmadığını belirten Orman, “Prensip olarak devre arasında kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Ancak transfer dönemi her şeye açık. Tek taraflı bir konu değil. Giden de gelen de olabilir. O zamanki duruma göre bakarız. Önceliğimiz kalan maçları kayıpsız geçmek. 6’da 6 yapmak. Ligi bu şekilde tamamlayalım, transfer zaten bizim işimiz” ifadelerini kullandı. (Fanatik)