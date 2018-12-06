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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
06.12.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Ve Felipe Melo geri dönüyor!

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Ve Felipe Melo geri dönüyor!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, yeniden sarı kırmızılıların gündeminde.

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

Melo kısa süreli imzaya hazır

2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

Abdürrahim Albayrak'tan dikkat çeken Melo beğenisi

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı. (Yeni Şafak)

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