Ve Fatih Terim kulübeye dönüyor
Geçen sezondan aldığı ceza nedeniyle Süper Kupa ve Denizlispor maçlarında kulübedeki yerini alamayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezası bitti.
Terim, pazar akşamı Konya maçında takımını kenardan yönetecek.
Bu arada, 12 Ağustos’ta bir bel fıtığı ameliyatı geçiren tecrübeli teknik adam buna rağmen, takımına yakın olmak adına Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrılmadı...
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