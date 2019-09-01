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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ve Falcao Galatasaray'da!

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Ve Falcao Galatasaray'da!

Galatasaray camiasının 1.5 aydır heyecanla beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Sarı kırmızılılar, Radamel Falcao’nun transferini kesinleştirdi. Kolombiyalı futbolcuyla daha önce her konuda anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, Monaco Kulübü’nü de ikna etmeyi başardı.

Transferin gerçekleşmesinde, futbolcunun kararlı tutumu, menajeri Jorge Mendes’in Monaco ile yapılan görüşmelere bizzat katılması ve Fransız ekibinin Leipzig’den Alman golcü Jean Kevin Augustin’i alması önemli rol oynadı. Falcao, teknik direktör Leonardo Jardim’le konuşup, bir kez daha, “Bana verilen sözlerin tutulmasını istiyorum” dedi. Menajer Mendes de Monaco 2. Başkanı Oleg Petrov ile görüştü.

KAP bildirimi tweet’i rekor kırdı

Galatasaray’ın bedelsiz almak istediği Falcao için uzun süre 5 milyon Euro’da direten Petrov, sarı kırmızılıların önerdiği 2 maddelik bir plan sonucunda futbolcuyu vermeyi kabul etti. Yapılan anlaşmaya göre G.Saray, Falcao’nun bir sonraki satışından Monaco’ya yüzde 50 pay verecek. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalırsa 1.5 milyon Euro bonus ödeyecek. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao ise yılda 5 milyon Euro garanti para ve sezon başına 1.5 milyon Euro’ya ulaşan bonus alacak. Falcao, kulüplerin el sıkışmasının ardından Monaco’da G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar’la bir araya gelerek, anlaşma sağlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızı bugün saat 14.30’da özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirecek. G.Saray, transferle ilgili KAP bildirimini dün gece 23.00’te yaparken, kulübün Twitter hesabından atılan tweet ilk 1 dakikada 20 bin etkileşim alarak rekor kırdı

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