Ve Fabregas yola çıktı! Transfer bitiyor...
Ara transferde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve dün Chelsea ile son maçına çıkan Cesc Fabregas, yeni takımı için yola koyuldu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine gelen Cesc Fabregas, dün Chelsea formasıyla son maçına çıkmıştı.
Kaptan olarak sahaya çıktığı Nottingham Forest mücadelesinde 30'uncu dakikada penaltı kaçıran İspanyol yıldız, 86'ncı dakikada alkışlarla oyundan çıkmıştı.
Saha kenarına geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu maçın ardından yaptığı açıklamayla Chelsea'ye veda etmişti.
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Yıldız futbolcu, "Bugün (dün) olan hiçbir şeyi beklemiyordum. Chelsea'yle ilgili saygı sınırlarını aşan hiçbir şey söyleyemem ama herkes durumun ne olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Fransız devi Monaco'ya transfer olacağı iddia edilen Fabregas ile ilgili Ada basınından bugün flaş bir iddia geldi.
Sky Sports'un geçtiği son dakika haberine göre yıldız futbolcu, bugün transferini tamamlamak için Fransa'ya uçuyor.
Oyuncunun çok kısa bir süre içerisinde kendisini Monaco'ya bağlayacak sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. (Fanatik)
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