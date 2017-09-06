Ve Eto'o'nun menajeri resmen açıkladı! F.Bahçe...

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz ay Eto'o için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Tam da Van Persie’nin sakatlandığı bu dönemde, Eto’o’nun menaceri Wilfried De Happi, yaptığı son açıklamayla Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandırdı.Kamerunlu yıldızın menaceri Wilfried De Happi, oyuncusuna yeni sözleşme önerilmediği için ayrılmak istediğini söyledi ve ekledi: Önceliği Türkiye’de kalmak.Fenerbahçe’de oynamayı ister.

'YILDIZLAR ETO'O İÇİN GELDİ'

De Happi, oyuncunun Antalyaspor’dan ayrılmak istediğini belirterek, “Kontratının son yılında. Kendisine yeni sözleşme önerilmedi. Bundan dolayı oyuncum takımına daha fazla katkı sağlayamayacağını düşünüyor. Nasri, Menez ve diğer yıldızlar... Hepsi Eto’o için Antalyaspor’a geldi. Yönetimin oyuncuma daha fazla saygı göstermesi gerek. Nasri’nin maaşı ortada. Ona bu paralar ödeniyorsa, kulübün ekonomik gücü yerinde demektir. Antalyaspor Başkanı’na söyledik, Eto’o ayrılma istiyor. İyi ya da kötü ortada bir boşanma var artık” diye konuştu.

'KONU BAŞKANA BAĞLI'

Wilfried De Happi, “Eto’o, Türkiye’yi seviyor ve burada kalmak istiyor. Fenerbahçe gibi ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynamayı da ister. Konu artık Antalyaspor Başkanı’na bağlı” ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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