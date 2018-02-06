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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Ve Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu
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Sıradaki Haber: Ekici'nin tribünden izleme nedeni belli oldu!

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
06.02.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Ve Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu

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Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Emre Belözoğlu, takımının Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son dakikalarında karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya küfür ettiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı. Spor Arena, Emre Belözoğlu'nun cezasını açıklıyor.

Emre’nin bu maçta gördüğü kırmızı kart üzerine hem ana akım medya, hem de sosyal medya Başakşehirli yıldıza da Caner’e verilen cezanın aynısını talep ettiler.

Caner hakeme küfür etti 6 maç ceza aldı. O zaman hakeme “S….r lan” diye hakaret eden Emre’ye de 6 maç ceza verilmeli.
Ama talimatnameye göre bu mümkün değil.

Neden mümkün değil anlatalım ve sonra da Emre Belözoğlu’na kaç maç ceza verilecek onu açıklayalım.

AYNI DEĞİL...

Caner olayı ile Emre olayı birbirinden farklı.

Caner Erkin’in 6 maç ceza aldığı olayda hakem küfürü duymamış, raporuna yazmamış ve Caner bu konuda hakem tarafından cezalandırılmamıştı.

Beşiktaşlı oyuncu görüntülere bakılarak disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 6 maç ceza almıştı.

Emre Belözoğlu olayında ise durum farklı.

Emre ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş. Yani Emre’nin eylemini hakem görmüş, değerlendirmiş ve cezalandırmış.

Üstelik raporunda da küfüre dair bir ibare yok.

Yani hakem Emre’nin “S…r lan” ını duymamış. Raporuna yazmamış

Maçın hakemi Halis Özkahya, Emre Belözoğlu’nu küfürden değil el-kol hareketlerinden dolayı oyundan atmış.

Bu durumda hukuk kurulunun “Durun bir dakika biz görüntülere bakalım ve Emre’ye küfürden ceza verelim” demek gibi bir hakkı da yok. Çünkü eylemi hakem saha içinde cezalandırmış kabul ediliyor.

Bu durumda Emre’ye verilecek ceza talimatnamede yazılı:

1 maç ceza.
Peki hakem Emre’nin “S….r lan” sözünü duysa ve raporuna yazsaydı ne ceza verilirdi.

Ona da 1 maç ceza.
Çünkü futbol disiplin talimatnamesine göre “S…r lan” küfür değil, centilmenliğe aykırı söz olarak kabul ediliyor.

Emre gerçeği talimatnamelere göre böyle.

 

Ryan Giggs'in 100'ler kulübündeki o golü...

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