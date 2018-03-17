Ve efsane Kadıköy’e dönüyor! 6 yıl sonra...
Kitabının imza günü için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, yaklaşık 6 yıl sonra Ülker Stadı'na ayak basacak. Brezilyalı ismin Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ismi açıklanmayan birisinin locasında izleyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin unutulmaz Brezilyalı oyuncusu Alex De Souza, hem kitabının imza günü hem de Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul’a gelmişte.
Alex, yaptığı açıklamada, “Bu atmosferi bu kez dışarıdan yaşamak istiyorum ama stattan izleyebilir miyim bilmiyorum” demişti. Sambacı’nın Fenerbahçe-Galatasaray maçını, ismi açıklanmayan birinin locasından takip edeceği öğrenildi.
Alex’e tercümanı ve yakın arkadaşı Samet Güzel ile kardeşinin eşlik edeceği kaydedildi. (Fanatik)
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