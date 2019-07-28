Ve Douglas resmen Kartal
Beşiktaş, bonservissiz transfer ettiği Sambacı'yı açıkladı.
Süper Lig’de geçen sezon kiralık oynadığı Sivasspor’da parlayan ve Barcelona ile kontratı sona erdikten sonra Beşiktaş’ın yolunu tutan Douglas, “Kariyerimde yeni bir dönemin başlangıcı. Çok mutluyum” dedi.
TRANSFER döneminde ilk olarak Torino’dan Adem Ljajic’in bonservisini alan, ardından Tyler Boyd’u kadrosuna katan Beşiktaş, her konuda anlaştığı bonservisi elinde bulunan Douglas’la da dün resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, önümüzdeki üç yıl boyunca siyah beyazlı formayı terletecek.
‘Forma giymek için sabırsızlanıyorum’
BEŞİKTAŞ’IN yeni yıldızı resmi açıklamanın yapılmasının ardından imza töreninden bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştı. Yıldız futbolcu, paylaşımının altına, “Kariyerimde yeni bir dönemin başlangıcı. Çok mutluyum ve bu yeni mücadeleye hemen başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
Yıllık 800 bin Euro maaş ödenecek
SİVASSPOR’un geçen sezon Barcelona’dan kiraladığı Douglas, Yiğido ile 32 maçta, 3 gol, 7 asist yapıp 10 gole direkt katkıda bulundu. Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren yıldız sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarken, Sambacı futbolcu, Kartal’dan yıllık 800 bin Euro kazanacak.
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