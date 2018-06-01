Ve Demba Ba transferinde işlem tamam! İmzayı atıyor...
Beşiktaş'ın gözdelerinden biri olan tecrübeli futbolcu kararını verdi.
Göztepe defterini kapatan Senegalli golcü, imzayı atıyor... İşte bu transferle ilgili yaşananlar...
Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, Çin'e dönüyor. 33 yaşındaki futbolcu, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SIPG ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Ba yapacağı sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon Euro ücret alacak.
ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın da gündemine gelen Demba Ba, siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Çin ekibini Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira yapıyor. (Ntvspor)
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