Ve Cüneyt Çakır'ın notu belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetti. Bu önemli müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. Cüneyt Çakır, derbide sarı-kırmızılılara 4, sarı-lacivertlilere de 2 sarı kart gösterdi. Çakır, 74. dakikada da ikinci sarı karttan Younes Belhanda'yı oyundan ihraç etti.

NOTU 7.8

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu iddia edildi. Bu not; "Tatmin edici ancak eksikleri var" anlamı taşıyor. (Fotomaç)