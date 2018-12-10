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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Ve Comolli kararı belli oldu! F.Bahçe...

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Ve Comolli kararı belli oldu! F.Bahçe...

Phillip Cocu’nun ardından geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman, Akhisar yenilgisiyle kredisini tamamen tüketti. Comolli için de karar verildi.

 Galatasaray derbisiyle teknik direktörlük koltuğuna geçen Erwin Koeman, Aslantepe’de alınan beraberlik ve Anderlecht karşısındaki galibiyetle yönetimin güvenini kazanmıştı.

Ancak sonrasında yaşanan olumsuz süreç deHollandalı hocayı hedef tahtasına koymaya yetti. Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe’de, kader maçı olarak görülen Akhisar deplasmanından sıfır puanla dönülünce, Koeman kredisini tamamen tüketti. Kısa zamanda 57 yaşındaki hocanın görevine son verilmesi bekleniyor.

"ONUNLA ÇALIŞMAYIZ"
Ancak fatura sadece Koeman’a kesilmeyecek gibi. Akhisar karşısında oynanan kötü futbol ve 3 farklı ağır yenilgi sportif direktör Damien Comolli’nin de sonunu hazırlayacağa benziyor. Zaten görüşme yapılan hiçbir teknik adam da Fransız futbol adamı ile çalışmak istemiyor. Fenerbahçe’nin temas kurduğu pek çok hocanın, “Bu kadar kötü bir sistem kuran kişinin altında çalışmam” dediği öğrenildi. Başkan Ali Koç, hafta içinde Comolli’yle de yolları ayırabilir. (Fanatik)

"Bizim için bir şoktu gerçekten"Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, 3-0 yenildikleri Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız da bu şoku yaşıyorlar. İyi bir akşam olmadı bizim için. Ben hala savaşçıyım. Çalışmaya mecburuz. Bu kulüp için çabalamaya mecburuz. Başka bir çaremiz yok. Biz profesyonelleriz. Kötü dönemler olur, iyi dönemler olur. Şu anda Fenerbahçe için kesinlikle çok kötü bir dönem içerisindeyiz. Yapabileceğimiz tek şey işimize devam etmek" dedi.
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