Ve Chelsea nefes aldı! Düellodan...

Mücadelenin 12. dakikasında Pedro'nun golüyle öne geçen Chelsea, 45+2. dakikada Doucoure'ye engel olamadı ve ilk yarı karşılıklı gollerle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başayan Watford, 49. dakikada Pereyra ile üstünlüğü yakaladı. 61. dakikada Morata'nın yerine oyuna dahil olan Batshuayi, 71. dakikada attığı kaydettiği golle skoru eşitledi.
Kalan bölümde baskısını artıran Chelsea, 87. dakikada Azpilicueta'nın kaydettiği golle bir kez daha üstünlüğü ele geçiren Maviler, 90+5'te Michy Batshuayi ile fişi çekti ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.
İki maç sonra kazanan Chelsea puanını 16'ya çıkarırken, Watford ise 15 puanda kaldı.