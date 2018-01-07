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Ve Bruma geri dönüyor!

Bild, Fatih Terim’in eski oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı.

Hürriyet Haber
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Galatasaray ile Armindo Bruma'nın yolları yeniden kesişti. Fatih Terim'in döneminde transfer edilen ve geçen sezon sonunda Leipzig'e satılan başarılı oyuncu, yeniden sarı-kırmızılı takım ile anılıyor. İddiayı Almanya'nın ünlü gazetesi Bild de sayfalarına taşırken, "Galatasaray'ın yeni hocası Terim, Bruma'yı geri istiyor" diye yazıldı. Alman takımın henüz resmi teklif almadığı ama bu yönde temasların olduğu belirtilirken transferin gerçekleşmesinin iki taraf için de uygun olacağı dile getirildi. Cimbom, Bruma'yı 12.5 milyon euro'ya satmıştı

Yetersiz buldu
Fatih Terim, önerilen sol bek adaylarından Luca Antonelli'ye onay verdi. Menajerlerin, Galatasaray'a teklif ettiği Milan forması giyen 30 yaşındaki sol bek, performansı yetersiz görüldüğü için teknik ekip tarafından gündemden çıkarıldı. (Fotomaç)

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