Ve bomba patladı! Onyekuru 40 milyon euro...
Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olacağı konuşuluyordu.
Afrika basını 21 yaşındaki oyuncu için Bayern ile Everton kulüpleri arasında büyük oranda anlaşıldığını duyursa da söz konusu transferle ilgili Onyekuru'nun Nijerya'dan gelen bir iddia gündemi sarstı.
Ülkede yayım yapan Own Goal Nigeria adlı internet sitesi, Everton kulübünün Bavyera ekibinden bonservis bedeli olarak tam 35 milyon sterlin (40 milyon euro) talep ettiğini öne sürdü.
Haberde bu gelişme üzerine görüşmelerin sekteye uğradığı ifade edilirken yıldız futbolcuya Bayern'in yanı sıra La Liga ekiplerinden Sevilla ve Valencia'nın da talip olduğu belirtildi.
Premier Lig için çalışma izni almakta sıkıntı yaşayan Onyekuru, bir önceki sezonu Anderlecht, bu sezonu da Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti. Nijeryalının gelecek sezon da başka bir takımda oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
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