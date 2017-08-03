Ve Bolt son kez pistte... Dünya Atletizm Şampiyonası başlıyor!

1983 yılından beri ilk defa 23 sporcu ile katılacak Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihinde bu güne kadar 2 madalyası var. 2003 yılında 1500 metrede Süreyya Ayhan gümüş, uzun atlamada ise Karin Melis Mey ile bronz madalya kazanmıştı. Türkiye'nin Elvan Abelegesse ile kazandığı gümüş madalya ise 2007 yılındaki yarışmada doping yaptığı gerekçesiyle, bu yıl geri alındığı için Türkiye'nin madalya sayısı 3 ten 2'ye düştü.

ÇİNTİMAR: ''TÜM EKİP OLARAK HAZIRIZ VE YARIŞMA SAATLERİNİ BEKLİYORUZ''

"Bir yıldır çalışıyoruz ve Genç bir kadro ile Dünya şampiyonasına geldik" diyen Atletizm Federasyonu başkanı Fatih Çintimar, yarın başlayacak olan şampiyonada yarışacak olan sporcuları değerlendirerek, ''Yeni göreve gelen spor bakanı Osman Aşkın Bak'ın çıtayı daha da yükselteceğine inandığını söyledi.

"FİNAL KOŞACAK ATLETLERİMİZ VAR"

"Ciddi ve üst seviyeli bir katılımla buradayız" diyen Çintimar, şöyle konuştu:

''Final koşabilecek sporcu sayımızın yüksek olması bizim için çok önemli. 4x100 ve 4x400 de dünyanın ilk 16'sında olmak ülkemiz adına ve Türkiye Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu adına mükemmel bir başarı. Bu başarının üzerine çocuklarımız burada üstüne ne koyabilirse onu koyacaklar ve öyle yarışacaklar. Umudumuz bu branşların tamamında final koşabilmek. Olur veya olmaz ama bugüne kadar tarihimizdeki en yüksek katılımla buraya geldik. Hedefimiz bugüne kadar alınmış en yüksek puan ve final sayısını elde edebilmek. Çocuklarımızın için hem moral ve form durumu ve ortam çok iyi. Tüm ekip olarak hazırız ve yarışma saatlerini bekliyoruz'' ifadesini kullandı.

YENİ BAKANIMIZ TÜRK SPORUNA HAYIRLI OLSUN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Londra'ya sporculara destek için geleceği hatırlatıldığında Başkan Çintimar, ''Kabine değişikliği sonucunda Akif Çağatay Kılıç Bakanımız ayrıldı. Sayın bakanımıza bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bakanımız Osman Aşkın Bak, aynı zamanda daha önce Federasyon başkanlığı yapmış ve sporun daha fazla içinde daha fazla sporcuyla haşır neşir olmuş sporu daha iyi analiz eden sporun içinden gelmiş bir bakanımız. Bizim destek anlamında hükümetimiz ve bakanlığımızdan bir endişemiz yok. Kendilerinin buraya gelecek olması, atletizmin yanında olacak olması ve atletizmin bu büyük organizasyonunda bende varım diyerek buraya gelecek olması bizi heyecanlandırdı mutlu etti. İnşallah kendileri buraya teşrif ettiklerinde bizde onları mutlu edecek bir sonuçla buradan birlikte ayrılırız'' dedi.

66 BİN KİŞİLİK LONDON STADI ŞAMPİYONAYA HAZIR

Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un son kez yarışacağı şampiyonada birçok rekorun tarih olması bekleniyor. 2015 yılında Pekin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 33 sporcu burada unvanlarını korumaya çalışacak. 2015 yılının 10 şampiyonu ise Londra'da yok.

ŞAMPİYANANIN FAVORİ SPORCULARI

100 metre Usain Bolt Jamaika, 10 bin metre Almaz Ayana ( Etiyopya), 400 metre Wayde Van Niekerk (Güney Afrika), Disk atma Sandra Perkovic (Hırvatistan), 10 bin metre Mo Farah (Britanya), üç adım atlama Christian Taylor (ABD), 200 metre Dafne Schippers (Hollanda)

DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASINI 1022 GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Medya merkezinde 250, medya tribününde 950 masa gazetecilere ayrıldı. Şampiyonada 88 farklı televizyon kanalı yayın yaparken 100 spiker ise yarışmaları anlatacak. Stat içinde 75 canlı yayın kamerası görev alırken, maratonda 22 ve yürüyüş parkurunda ise 14 canlı yayın kamerası görev yapacak. 400 kişilik canlı yayın ekibinin görev yapacağı stat içi ve dışında 50 kilometre kablo döşendi.

88 ÜLKE TEK SPORCU İLE KATILIYOR

Amerika'nın 136 atlet ile katıldığı dünya şampiyonasında 205 ülke mücadele edecek. 88 ülke ise şampiyonaya tek sporcu ile katılıyor. Dünya şampiyonasının en yaşlı sporcusu 46 yaşında olan ve 50 kilometre yürüyüşte yarışacak İsviçreli Alejandro Florez. Kadınlarda en yaşlı sporcu 50 kilometre yürüyüşte yarışacak olan 42 yaşındaki Amerikalı Susan Randall.

Bahama'dan 4x100 bayrak takımında yarışacak olan en genç atlet Warren Frasier ise 16 yaşında. Kadınlarda en genç sporcu ise Bahama'dan 4x100 bayrak takımında yarışacak olan 17 yaşındaki Donişa Endersen.