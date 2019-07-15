Ve Beşiktaş'ta harekat başlıyor

Kesin anlaşma sağlanan Tyler Boyd’un ardından Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo’nun da transferi bu hafta bitirilecek. Beşiktaş, Hugo’nun alternatifi olan Timothee Kolodziejczak ile de dirsek temasında.

TÜRKİYE Bankalar Birliği ile yapılan kredi görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasıyla mali yönden rahat bir nefes alan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına bugünden itibaren hız verecek. Siyah beyazlılar ilk etapta, kendisi ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlanan ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd’a imza attırılacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giydiği Ankaragücü’ndeki başarılı futboluyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes’e 2.4 milyon Euro, kendisine ise yılda 1.1 milyon Euro ödenecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Boyd’u sol kanadın yanı sıra, gerektiği taktirde forvette de kullanmayı planlıyor.

Domagoj Vida’nın yanına sol stoper alınacak

ORTA sahanın sol tarafındaki eksikliği Tyler Boyd ile gideren Beşiktaş, savunmayı da yabancı bir isimle güçlendirecek. Domagoj Vida’nın yanında görev yapacak bir sol stoper almayı planlayan siyah beyazlıların gündemindeki ilk isim Vitor Hugo. Daha önce de Beşiktaş’ın gündemine gelen Brezilyalı futbolcu, 2017’de 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina’ya transfer olmuştu. Siyah beyazlılar bonservisinin pahalı olması nedeniyle Hugo’yu kiralama formülüyle renklerine katmayı planlıyor. Bu arada Beşiktaş’ın anlaştığı ancak Bursaspor’daki yönetim değişikliği sonrası transferini askıya aldığı Umut Meraş’a Villarreal, Lille ve Reims kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.

Timothee Kolodziejczak için son kez görüşme yapılacak

FIORENTINA Kulübü ve futbolcuyla yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç alan Beşiktaş yöneticileri bu hafta İtalya’ya giderek kiralama bedeli konusunda pazarlık yapacak. Kulüpler arasındaki görüşmelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor. Vitor Hugo’nun alternatifi olarak düşünülen Timothee Kolodziejczak için de son kez girişimde bulunulacak. Polonya asıllı Fransız stoperin kulübü Tigres, geçen hafta yapılan görüşmelerde 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyince görüşmeler durdurulmuştu. Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa’nın St. Etienne takımında kiralık olarak forma giyen 28 oyuncunun takas ya da kiralama yoluyla alınması hedefleniyor. Lens, Lyon ve Sevilla gibi önemli takımlarda da oynayan Kolodziejczak’ın, Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Hugo geçen sezon 33 maç oynadı

İTALYA’nın Fiorentina takımında forma giyen Brezilyalı 28 yaşında ve 1.87 metre boyundaki Vitor Hugo, geçen sezon istikrarlı bir grafik çizerek 33 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş’ın sol stoper adayları arasında ilk sırada...

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