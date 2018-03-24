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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
24.03.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Ve Beşiktaş kararını verdi! Quaresma...

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Ve Beşiktaş kararını verdi! Quaresma...

Beşiktaş, Ricardo Quaresma için gelen teklifleri Portekizli oyuncunun Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda göstereceği performansa göre değerinde meydana gelebilecek olası artış için beklemeye aldı.

Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor. Özellikle Çin kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi. Başkan Fikret Orman'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

HEM REKLAM YAPACAK HEM PARA KAZANACAK
Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor. Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

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