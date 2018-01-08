« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ve Barcelona, Arda'yı gönderdi! İşte belgesi...

Ve Barcelona, Arda'yı gönderdi! İşte belgesi...

Barcelona'nın yeni transferi Philippe Coutinho'nun forma numarası belli oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan'ın 7 numaralı formasını giyecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı.

Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu. Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.

Arda Turan'ın ise Medipol Başakşehir'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.  (Fanatik)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

La Ligatransfer haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ