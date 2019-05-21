Ve Babel Galatasaray'da!
Galatasaray, uzun zamandır gündeminde olduğu Ryan Babel'de mutlu sona ulaştı.
Fulham ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldız, 2 Mart’ta Hürriyet’in duyurduğu gibi önümüzdeki yıl Galatasaray forması giyecek.
Menajeriyle beraber dün İstanbul’a gelen Babel sağlık kontrolünden geçti. Ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldız imzayı attıktan sonra ülkesine döndü.
Resmi duyurunun sarı kırmızılıların ligin son haftasında oynayacağı Sivasspor maçı sonrası yapılması bekleniyor.
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