Ve Aziz Yıldırım gidiyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor maçı öncesi önemli bir karar aldı. Yıldırım, yarın divan kurulu toplantısına katıldıktan sonra takımla birlikte Trabzon'a gidecek.

Trabzon'dan Rize'ye geçecek olan Yıldırım'ın, burada '1 Milyon Üye' projesi etkinliklerine katıldıktan sonra maçı izlemeden İstanbul'a döneceği öğrenildi.

En Çok Oynanan Bahis 140 Trabzonspor - Fenerbahçe 1 MS2 2,40 2118 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 140 Trabzonspor - Fenerbahçe 1 12,20 %30,04 X3,00 %17,02 22,40 %52,94

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Başkan Yıldırım, daha önce sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı Antalya, Bursa ve Konya maçlarına gitmiş ancak karşılaşmaları izlemeden geri dönmüştü.

Sarı-lacivertli başkanın bunu 'totem' amaçlı yaptığı çıkan haberlere yansımıştı. Aziz Yıldırım, dün Edremit'te bir dizi ziyarette bulunduktan sonra kulübe kazandırılması planlanan araziyi gezdi. (Fotomaç)