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Ve Aziz Yıldırım gidiyor!

Fenerbahçe başkanı, takımını dev maç yolculuğunda yalnız bırakmayacak.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor maçı öncesi önemli bir karar aldı. Yıldırım, yarın divan kurulu toplantısına katıldıktan sonra takımla birlikte Trabzon'a gidecek.

Trabzon'dan Rize'ye geçecek olan Yıldırım'ın, burada '1 Milyon Üye' projesi etkinliklerine katıldıktan sonra maçı izlemeden İstanbul'a döneceği öğrenildi.

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Başkan Yıldırım, daha önce sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı Antalya, Bursa ve Konya maçlarına gitmiş ancak karşılaşmaları izlemeden geri dönmüştü.

Sarı-lacivertli başkanın bunu 'totem' amaçlı yaptığı çıkan haberlere yansımıştı. Aziz Yıldırım, dün Edremit'te bir dizi ziyarette bulunduktan sonra kulübe kazandırılması planlanan araziyi gezdi. (Fotomaç)

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