Ve Aykut Kocaman konuştu: 'Gerekli tamiratı yapacağız'

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları;

"Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz.. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın."

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