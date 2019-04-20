Ve anlaşma sağlandı! Olivier Giroud...
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Chelsea'nin yıldız golcüsü Olivier Giroud'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belli oldu.
32 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili resmi açıklama, İngiliz kulübünün İtalyan menajeri Maurizio Sarri'den geldi.
Slavia Prag'ı 4-3 yendikleri UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçının ardından konuşan İtalyan teknik adam, Giroud'nun gelecek sezon da kesin olarak takımda kalacağını söyleyerek "Kendisinin mukavelesinde bir yıllık uzatma opsiyonu var. Yönetimle birkaç gün önce konuştum ve bu opsiyonu kullanma konusunda anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.
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