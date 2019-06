Ve 'Ahtapot' gitti

‘Ahtapot’ lakaplı Fernando, Sevilla ile her konuda anlaştığını ve gitmek istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray yönetimi, bu gelişme üzerine İspanyol kulübüne, “Banega ile Fernando’yu bire bir takas yapalım” teklifinde bulundu. Sevilla, hafta içinde cevap verecek.

G.SARAY’da dün transfer konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sevilla’nın talip olduğu Fernando, İspanyol kulübünün teklifini kabul etti. İki sezon önce 6 milyon Euro’ya Manchester City’den transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Sevilla’ya gitmek istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirdi. Sevilla’dan gelen teklifin ardından ailesi ile bir durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Fernando, kariyerini İspanya’da sürdürme kararı aldığını bildirdi. Galatasaray’da oynadığı iki sezonda 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 4 gol attı, 4 asist yaptı.

Diagne’den gelecek parayla alınması planlanıyordu

FERNANDO’nun Sevilla ile her konuda anlaşmaya varmasının ardından Galatasaray’ın bu kulüpten almak istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için yapılan pazarlıklar farklı bir rotaya girdi. Daha önce Senegalli santrfor Mbaye Diagne’yi 16-17 milyon Euro civarında bir paraya Suudi Arabistan’ın Al Nasr Kulübü’ne satmayı planlayan Galatasaray, bu oyuncudan gelecek paranın 5 milyon Euro’luk kısmını Banega’nın bonservisine ayırmıştı. Ancak Fernando Sevilla ile anlaşınca takas formülü devreye girdi. Ever Banega ile mali konularda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Sevilla’ya Fernando için bire bir takas önerisinde bulundu. Yapılan görüşmelerde, her iki futbolcunun 1’er yıllık sözleşmelerinin bulunduğu hatırlatılıp, karşılıklı para vermeden yapılacak takasın en doğru çözüm yolu olduğu ifade edildi. İspanyol kulübü, Galatasaray’ın ‘bire bir takas yapalım’ teklifi ile ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde verecek.

Galatasaray 60 yılda 156 yabancı futbolcu transfer etti

GALATASARAY Kulübü, 1959 sezonundan bu yana 156 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Hollandalı Ryan Babel ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor’u renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 5 kıtada 45 ülkeden transfer yaptı. Galatasaray, 60 yıllık süreçte transfer hakkını en fazla Brezilyalılar’dan yana kullandı. Bugüne dek 21 ‘Sambacı’ sarı kırmızılı formayı giyerken, Yugoslavlar 16 futbolcuyla ikinci, Rumenler 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı kırmızılı formayı terletti.