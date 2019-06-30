Ve 'Ahtapot' gitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVe 'Ahtapot' gitti
GeriFutbol Ve 'Ahtapot' gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ve 'Ahtapot' gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve 'Ahtapot' gitti

Fernando, kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldı.

‘Ahtapot’ lakaplı Fernando, Sevilla ile her konuda anlaştığını ve gitmek istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray yönetimi, bu gelişme üzerine İspanyol kulübüne, “Banega ile Fernando’yu bire bir takas yapalım” teklifinde bulundu. Sevilla, hafta içinde cevap verecek.

G.SARAY’da dün transfer konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sevilla’nın talip olduğu Fernando, İspanyol kulübünün teklifini kabul etti. İki sezon önce 6 milyon Euro’ya Manchester City’den transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, Sevilla’ya gitmek istediğini sarı kırmızılı yönetime bildirdi. Sevilla’dan gelen teklifin ardından ailesi ile bir durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Fernando, kariyerini İspanya’da sürdürme kararı aldığını bildirdi. Galatasaray’da oynadığı iki sezonda 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 58 maçta 4 gol attı, 4 asist yaptı.

Diagne’den gelecek parayla alınması planlanıyordu

FERNANDO’nun Sevilla ile her konuda anlaşmaya varmasının ardından Galatasaray’ın bu kulüpten almak istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega için yapılan pazarlıklar farklı bir rotaya girdi. Daha önce Senegalli santrfor Mbaye Diagne’yi 16-17 milyon Euro civarında bir paraya Suudi Arabistan’ın Al Nasr Kulübü’ne satmayı planlayan Galatasaray, bu oyuncudan gelecek paranın 5 milyon Euro’luk kısmını Banega’nın bonservisine ayırmıştı. Ancak Fernando Sevilla ile anlaşınca takas formülü devreye girdi. Ever Banega ile mali konularda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, Sevilla’ya Fernando için bire bir takas önerisinde bulundu. Yapılan görüşmelerde, her iki futbolcunun 1’er yıllık sözleşmelerinin bulunduğu hatırlatılıp, karşılıklı para vermeden yapılacak takasın en doğru çözüm yolu olduğu ifade edildi. İspanyol kulübü, Galatasaray’ın ‘bire bir takas yapalım’ teklifi ile ilgili kararını önümüzdeki hafta içinde verecek.

Galatasaray 60 yılda 156 yabancı futbolcu transfer etti

GALATASARAY Kulübü, 1959 sezonundan bu yana 156 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Hollandalı Ryan Babel ve Nijeryalı Valentine Ozornwafor’u renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 5 kıtada 45 ülkeden transfer yaptı. Galatasaray, 60 yıllık süreçte transfer hakkını en fazla Brezilyalılar’dan yana kullandı. Bugüne dek 21 ‘Sambacı’ sarı kırmızılı formayı giyerken, Yugoslavlar 16 futbolcuyla ikinci, Rumenler 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı kırmızılı formayı terletti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"
UEFA kararı en erken temmuz ortası
Babel, en çok kazanan Hollandalı
Yarım saatte 133.4 milyon TL’lik 4 imza