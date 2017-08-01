Ve Ahmet Bulut, Negredo transferi için devrede!

Beşiktaş santrafor ve kanat transferleri için geri sayıma geçti. Önceliğini İngiltere olarak belirleyen Negredo ise Premier Lig takımları ile yapacağı görüşmelerden sonra Beşiktaş'a cevap verecekti. İngiltere'den beklediği teklifler olsa bile aradaki fiyat farklarından dolayı kesin karar veremeyen Negredo için Beşiktaş'ın yetki verdiği menajer Ahmet Bulut Valencia'da hem oyuncunun kulübü hem de menajeri ile görüşmeler yapıyor.



Oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden çıkarken basın tarafından görüntülenen Bulut'un, Negredo transferini bitirmeye çok yakın olduğu ve İspanyol golcünün Beşiktaş'ı kabul etmesinin an meselesi olduğu İspanyol basını tarafından flaş haber olarak geçiliyor. Eğer bu görüşmeler olumlu geçerse transfer komitesi İspanya'ya giderek Negredo ile yüz yüze görüşüp imzayı attıracak.



LENS TRANSFERİNDE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Lens transferinde de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Sunderland'in oyuncuyu kiralık yerine bonservisi ile satmakta hala ısrarcı olduğu ve Beşiktaş'ın önerdiği bonservise zam yapmasını istediği bildirildi.



Siyah Beyazlılar Negredo transferinin olup olmaması durumuna göre Lens transferini ya hemen bitirecek ya da süreç biraz daha uzayacak. Eğer Ahmet Bulut'un İspanya'da yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanır ve Negredo kiralık olarak Beşiktaş'a imza atarsa Lens için bonservis ödemenin yolu açılacak. Eğer Negredo transferi beklendiği gibi gitmez ise Lens için kiralama konusunda Sunderland'ı ikna çalışmaları devam edecek.