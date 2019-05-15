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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
15.05.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Vasilije Micic: "Bulunduğum yerden gurur duyuyorum"

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Vasilije Micic: "Bulunduğum yerden gurur duyuyorum"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonunun yarı final maçında 17 Mayıs Cuma günü Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Anadolu Efes'te Vasilije Micic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sırp oyuncu, geçen sezon Zalgiris ile Dörtlü Final tecrübesi yaşadığını hatırlatarak, "Her oyuncu için bu seviyelerde bulunmak çok önemli. Bu deneyimi az sayıda oyuncunun yaşaması bir avantaj. Tabii üzerinizde büyük bir baskı oluyor. Bu baskıyı kaldırmak gerekiyor. Geçen sene ben bunu yaşadım. Bu sezon daha tecrübeliyim. Daha rahat oynayacağım ve daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

İspanya'daki Dörtlü Final'de mücadele edecek diğer takımların kadro yapılarını yıllardır koruduğunu aktaran 25 yaşındaki oyun kurucu, "Biz ilk antrenmandan itibaren sezon sonunu değil hep bir sonraki maçı düşünerek çalıştık. Adım adım ilerledik ve bu noktaya geldik. Rakiplerimiz Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid gibi tecrübeli bir takım değiliz. Onlar yıllardır bir arada oynayan oyunculardan kurulu ekipler." diye konuştu.

Sırbistanlı oyuncu, Fenerbahçe Beko ile bu sezon oynadıkları maçlarda onlara karşı galip gelebileceklerini herkese gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Rakibimiz iyi bir takım. Bu sezon 6 maçta karşılaştık. Sezonun ilk maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onları yendik. THY Avrupa Ligi'nde kendi evimizde 15 sayı geriden gelerek kazandık. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ni kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluklar yaşadı. Ligi lider olarak tamamladı. Biz de ligde normal sezonu zirvede tamamladık. Fenerbahçe'yi 3 kez mağlup ettik, 3 kez de yenildik. Biz bu maçlarda kazanabileceğimizi gördük. İki Türk ekibinin Dörtlü Final'de olması çok güzel bir şey. Onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mücadele edip savaşmaya devam edeceğiz."

- "Bulunduğum yerden gurur duyuyorum"

Sezon başında basketbol otoritelerinin, kendisinin ABD'li oyun kurucu Shane Larkin'e alternatif olacağı yönünde düşüncelere sahip olduğunu anlatan Vasilije Micic, "Ben geldiğimde bunlara kulak asmadım. Bunlara hiç bakmadan sadece çalıştım. İkinci oyun kurucu olarak da düşünüldüm ama sadece çalışmaya devam ettim. Sezon başında yeni geldiğim için hocamız Ergin Ataman'ı ve takım arkadaşlarımı tanımıyordum. Sezon ilerledikçe elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Antrenörüm ve arkadaşlarım bana güvendi. Bulunduğum yerden gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Micic, sezon başında Anadolu Efes'e transfer olurken ne kadar büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu vurgulayarak, "Transfer sırasında tabii ki arkadaşlarımla da konuşmuştum. Buraya gelmek benim öncelikli hedeflerimden biriydi ve çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın hepsinin yüksek hedefleri var. Sezon başında bizim bu noktalara gelebileceğimiz düşünülmüyordu. Ancak biz ilk günden beri en yüksek seviyeye ulaşabileceğimize inanıyorduk. Sezonun ortasında bunu göstermeye başladık. Artık insanlar da bize hak vermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ikinci beşine seçilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Micic, "En iyi ilk beşe seçilmemem bende herhangi bir hayal kırıklığı oluşturmadı. Benim ve takımım için en önemlisi Dörtlü Final'e kalmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. Benim bu ödülü almam elbette ki ekstra bir mutluluk. Bir oyun kurucu olarak yaşım daha çok genç. Önümde uzun yıllar var. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Ama benim için önce takımımın başarısı sonra bireysel başarı gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Efes İspanya'ya gittiAnadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya'ya gitti.
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