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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.04.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

VAR'ı artık taraftar da izleyecek

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VAR'ı artık taraftar da izleyecek

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurulan pozisyondan sonra kararda değişiklik olması halinde taraftarlar pozisyonu ekrandan izleyebilecek. 

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, VAR sistemine başvurulan pozisyonlarda hakemin karar değişikliğine gitmesi durumunda, pozisyonun stattaki taraftarlarla da dev ekranlardan paylaşılacağı kaydedildi. 

Wembley Stadı'nda 6-7 Nisan'da oynanacak yarı final mücadelelerinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion, Watford ile de Wolverhampton Wanderers karşı karşıya gelecek. 

VAR sistemi, gelecek sezondan itibaren İngiltere Premier Lig'de de uygulanacak. 

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VARı artık taraftar da izleyecek

Premier Lig'de dün gece oynanan maçta Arsenal sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi...

Arsenal 2-0 Newcastle United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım 30. dakikada kilidi Ramsey ile açtı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, maçın 82. dakikasında Lacazette sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca, mücadele 2-0'lık Arsenal galibiyetiyle sona erdi.
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