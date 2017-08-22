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Fenerbahçe-Vardar maçına Polonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vardar'la oynayacağı maçta, Polonyalı hakem Stefanski görev yapacak

AA
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'la 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.

Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.

Vardar, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

UEFA Avrupa LigiFenerbahçeVardar
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