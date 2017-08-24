Vardar maçı öncesi: Rakip zayıf olsa da...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kaybettiği Vardar ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.

Sahaya çıkan 11’i nasıl buldunuz?

Fenerbahçe’nin sahaya çıkan kadrosu zorunlu bir kadro. Aykut Kocaman’ın eleştirecek bir durum yok. Kulübeye baktığımız zaman Soldado ve biraz Aatif dışında skora etki edebilecek oyuncu da görünmüyor. Ne yapacaksa sahaya çıkan 11 futbolcu yapacak. Rakip zayıf olsa da iş hiç de kolay değil.

Tribünler nasıl?

Taraftar tribünü yine dolduracak. Sarı lacivertlilerin taraftarları çok büyük bir güç. Bu maçta onlara çok ihtiyaç olacak.

Fenerbahçe adına maçın kilit adamı kim olur?

Maçın kilit adamı Fenerbahçe adına Van Persie ve sonradan oyuna girecek olan Soldado’nun performansı çok önemli olacak. Bu iki oyuncu eğer iyi bir performans sergilerlerse Fenerbahçe turu atlar.