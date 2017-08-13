VARDAR GERİ ADIM ATTI

Vardar Kulübü, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçta sarı-lacivertli taraftalar için bilet fiyatlarını 2000 ile 3000 denar (32 € - 50 €) olarak açıklamıştı.
Makedonya standartlarında oldukça yüksek olan bilet ücretleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.
Makedonya'da yaşayan Türk taraftarlardan gelen tepkiler üzerine Vardar Başkanı Samsonenko geri adım atarak bilet fiyatlarını 300 denara (5 €) düşürüldüğünü açıkladı.
Yeni bilet fiyatlarının tüm tribünler ve bloklar için geçerli olacağı belirtildi. Önceki fiyatlarla alınan biletlere geri ödeme yapılacağı ifade edildi. İki takım ilk maçı 17 Ağustos'ta II. Filip Arena'da, rövanşı ise 24 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak.
Makedon temsilcisi Vardar iç saha maçlarını 33.460 kişilik Philip II Arena'da oynuyor.