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Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte iki takımın ilk 11'leri

Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Makedonya'nın güçlü ekibi Vardar ile karşılaşacak. Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez elendi. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'de Alper Potuk forvet hattında görev yapacak. Peki, Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Haber
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Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Vardar'ın konuğu olacak. Fenerbahçe maçı kazanıp rövanş mücadelesi için saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Vardar Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

VARDAR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Vardar Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. 

kadrolar:

Vardar: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe

Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

FENERBAHÇE ÖN ELEME BAŞARISI

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi.

"Kupa 2"de oynadığı 9 ön eleme turunun 8'inde Fenerbahçe, rakiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe, sadece Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, "Kupa 2"de oynadığı 18 ön eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 38 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe, toplamda ise Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı.

"Kupa 2"nin dışında sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynadı. Fenerbahçe bu ön elemelerde 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

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