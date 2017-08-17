Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte iki takımın ilk 11'leri

Vardar Fenerbahçe maçı bu akşam kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Vardar'ın konuğu olacak. Fenerbahçe maçı kazanıp rövanş mücadelesi için saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Vardar Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
VARDAR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Vardar Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek.
kadrolar:
Vardar: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe
Fenerbahçe: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
FENERBAHÇE ÖN ELEME BAŞARISI
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi.
"Kupa 2"de oynadığı 9 ön eleme turunun 8'inde Fenerbahçe, rakiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe, sadece Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.
Sarı-lacivertliler, "Kupa 2"de oynadığı 18 ön eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 38 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.
Fenerbahçe, toplamda ise Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı.
"Kupa 2"nin dışında sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynadı. Fenerbahçe bu ön elemelerde 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.