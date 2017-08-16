Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçta, İtalyan hakem Luca Banti görev yapacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Banti düdük çalacak. Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida üstlenecek.

Vardar Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Vardar Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe’de yeni transfer Soldado, takımla çalıştı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Makedonya’nın Vardar takımı ile Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer Soldado takımla birlikte antrenmanın tamamında çalıştı. Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada futbolcular 3 grup halinde çalıştı. Salonda yapılan kuvvet çalışmalarının ardından sahada dayanıklılık idmanı yapıldı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Roberto Soldado,antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici ise takımdan ayrı özel programla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe’nin rakibi Vardar hocasız kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Makedonya temsilcisi Vardar'da teknik direktör Goce Sedloski istifa etti.

Vardar Kulübünden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamın, son iki maçta yaşanan mağlubiyetler sonrası görevi bıraktığı bildirildi. Makedon teknik direktör, 2015'te göreve geldiği Vardar ile ligde 2 şampiyonluk yaşadı. Vardar, ağustos ayı içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kopenhag'a 4-1 ve Makedonya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Shkendija'ya 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe ile Vardar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 17 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Makedonya'nın başkenti Üsküp'te karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Vardar takımında Teknik Direktör Goce Sedloski istifa etti. İstifaya gerekçe olarak Makedon Ligi’nde son iki maçta yaşanan mağlubiyetler gösterildi.

Fenerbahçe'ye Avrupa'da ekstra bir oyuncu hakkı

Fenerbahçe Avrupa’da ekstra bir oyuncu oynatabilecek. Bu arada Neustadter için hazırlanan teklifin sahte olduğu ortaya çıktı

Guiliano Avrupa listesine yazılacak

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı olan Vardar deplasmanında son transferlerden Soldado veya Giuliano’dan birini oynayabilecek duruma gelecek. Geçtiğimiz günlerde Miroslav Stoch ile yolları ayıran Fenerbahçe, Slovak futbolcunun yerine UEFA listesine bir oyuncu yazdırabilecek. Sarı Lacivertli ekipte Soldado’ya nazaran daha hazır ve fit durumda bulunan Giuliano’nun listeye yazılması ve Vardar maçlarının kadrosuna alınması bekleniliyor.

Ortalığı karıştıran Zenit Sportif Direktör'ü Constantine

Fenerbahçe’nin olaylı Giuliano transferinin sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Sarı lacivertli ekip Brezilyalı futbolcunun transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya kalıp transferin çıkmaza girme tehlikesiyle yüzleşmişti. Tüm bu yaşanan karmaşanın kaynağının Zenit Sportif Direktörü olan Constantine olduğu ortaya çıktı. Constantine Türkiye’de bazı menajerleri arayarak Giuliano’ya Fenerbahçe’nin resmi teklif yaptığını, başka kulüplerin de bu futbolcuyu isteyebileceğini belirtti. Bunun üzerine bu menajerler de Brezilyalı orta saha oyuncusunu Trabzonspor’a teklif ettiler. Fakat Guiliano’nun Fenerbahçe’de oynamak konusundaki kararlı tutumu bu transferin Fenerbahçe lehinde bitmesini sağladı.

ROMAN NEUSTADTER’E SAHTE TEKLİF

Bu arada geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter’e Spartak Moskova’nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe’ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.