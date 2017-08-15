Vardar Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Vardar ile karşı karşıya gelecek. Makedonya temsilcisi Vardar'da teknik direktör Goce Sedloski istifa etti. Peki Vardar Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VARDAR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Vardar deplasmanına konuk oluyor. Kritik maç 17 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Filip II Arena'da oynanacak. Vardar Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
VARDAR'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Makedonya temsilcisi Vardar'da teknik direktör Goce Sedloski istifa etti.
Vardar Kulübünden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki teknik adamın, son iki maçta yaşanan mağlubiyetler sonrası görevi bıraktığı bildirildi.
Makedon teknik direktör, 2015'te göreve geldiği Vardar ile ligde 2 şampiyonluk yaşadı.
Vardar, ağustos ayı içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Kopenhag'a 4-1 ve Makedonya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında Shkendija'ya 2-0 yenilmişti.
MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA
Fenerbahçe - Vardar mücadelesinin biletleri satışa çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı izlemeye gidecek taraftarların, Ülker Stadı'nın maraton tribünü altında bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini göstererek, biletlerini temin edebilecekleri bildirildi. Bilet ücretinin ise 5 euro olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE'DE VARDAR MAÇI HAZIRLIKLARI
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Brezilyalı oyuncu Guiliano da katıldı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Soldado takımdan ayrı çalıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Van der Wiel antrenmanda yer almazken, Mehmet Ekici, Robin van Persie ve Fernandao da salonda çalışma gerçekleştirdi.
Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de çıkan oyuncuların düz koşunun ardından salonda çalıştığı antrenmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin sonrasında pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Vardar maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.