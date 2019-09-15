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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'VAR' sistemi iyi ki var

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'VAR' sistemi iyi ki var

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, Gazişehir - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı...

Kaliteli ve yetenekli hakem, kritik kararlarda verdiği ve veremediği kararlarla değerlendirilir. Dün akşam hakem Halil umut Meler çok zor bir maç yönetti ve alnının akıyla çıktı.

VAR’ın da tescillendiği bir maç oldu. Kritik kararlara gelecek olursak... 6. dakikada Kayode topu söküp, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalmışken, Vida topla oynama niyeti olmaksızın, eliyle sırtına müdahale ediyor. Kayode de topu kaybedip yere düşüyor. Hakem tereddütsüz kırmızı ve penaltıyı verdi. Penaltı yüzde 100 doğru. Neden? Çünkü Vida’nın topla oynama niyeti yok.

YÜZDE YÜZ DOĞRU İKİ KIRMIZI KART

Penaltıdan önce, Gazişehirli oyuncu tacı kullanırken, top elinden çıktığı anda ayağını kaldırıyor. Yani topun oyuna girişi, ayağın kaldırılışından önce. 72. dakikada Kayode ile Elneny birbirlerine sportmenliğe aykırı hareketler yaparken hakem, Kayode’ye sarı kartını çıkardı. Ancak VAR, pozisyonun tekrar incelenmesini isteyince, hakem Meler kontrolden sonra iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi.

Yüzde yüz iki doğru kırmızı karttı. Burada VAR’ı da kutlamak lazım. Gazişehir’in 3. golünde yardımcı hakem golü iptal etti. Sonra VAR devreye girerek inceleme yaptı ve neticede golün temiz olduğuna karar verildi. Bu müsabakada, VAR’ın önemi ve kıymeti bir kere daha ortaya çıktı.

VAR sistemi iyi ki var

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