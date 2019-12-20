VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu? (15. hafta)

Eski hakem Deniz Çoban, iki sezondur kullanılan VAR sisteminin devrede olmadığı takdirde 15. hafta itibariyle Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo hazırladı.

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda lider Sivasspor zirveyi yine kaptırmazken, Trabzonspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Göztepe ve Kasımpaşa 3'er, Galatasaray ile Kayserispor'un ise +2 puanı olacaktı. Fenerbahçe ve Sivasspor'un puanı değişmezken, Gaziantep FK'nın mevcut ise 4 puan daha az olacaktı.

VAR olmasaydı, 15.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte sıralama;

VAR olmasaydı,15.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?



Göztepe +3

Kasımpaşa +3

Galatasaray +2

Kayserispor +2

Trabzonspor +1

Sivasspor 0

Fenerbahçe 0

Başakşehir -2

Beşiktaş -2

Ankaragücü -3

Gaziantep -4 pic.twitter.com/NH7YZgPJSb — Deniz Çoban (@denizcoban_) 20 Aralık 2019

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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