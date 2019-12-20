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Futbol
20.12.2019 - 20:25, Son Güncelleme:

VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu? (15. hafta)

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VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu? (15. hafta)

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak VAR sisteminin kullanılmaması durumunda oluşacak Süper Lig puan tablosunu paylaştı.

Eski hakem Deniz Çoban, iki sezondur kullanılan VAR sisteminin devrede olmadığı takdirde 15. hafta itibariyle Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo hazırladı.

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda lider Sivasspor zirveyi yine kaptırmazken, Trabzonspor 27 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca Göztepe ve Kasımpaşa 3'er, Galatasaray ile Kayserispor'un ise +2 puanı olacaktı. Fenerbahçe ve Sivasspor'un puanı değişmezken, Gaziantep FK'nın mevcut ise 4 puan daha az olacaktı.

VAR olmasaydı, 15.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte sıralama;

VAR olmasaydı Süper Ligde puan durumu nasıl olurdu (15. hafta)


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VAR olmasaydı Süper Ligde puan durumu nasıl olurdu (15. hafta)


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