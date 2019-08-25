'VAR' odasına dürüm sipariş ettiler
Yunanistan'da oynanan Lamia-Panathinaikos maçı sırasında VAR odasına dürüm sipariş edildi. Yemek siparisinin geldiği anlar canlı yayında ekranlara yansıdı.
Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan Lamia - Panathinaikos maçı sırasında VAR odasına yemek siparişi gelmesi olay yarattı.
VAR hakemleri ve teknik çalışanın, 3 adet dürüm (souvlaki) sipariş ettiği ortaya çıktı. Yemek siparişinin geliş anı canlı yayında ekranlara yansıdı.
İşte VAR odasına dürüm siparişinin geldiği an;
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