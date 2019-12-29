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Haber Giriş: 29.12.2019 - 15:24,Son Güncelleme:/

VAR konuşmaları yayınlandı! Avustralya'da hakemlerin konuşması...

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VAR konuşmaları yayınlandı! Avustralya'da hakemlerin konuşması...

Avustralya Ligi'nde hakemler arasında geçen VAR konuşmaları yayınlandı.

Spor Arena Dış Haber | Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışılan VAR sistemi için Avustralya'da çarpıcı bir olay yaşandı.

Avustralya Ligi'nde oynanan Sydney - Melbourne City maçında hakemler arasında geçen VAR konuşması yayınlandı.

Sydney'in defans oyuncusu Rhyan Grant'ın hamlesi önce hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarının ardından kartın rengi kırmızı oldu.

Maçtan sonra hakemlerin VAR konuşması kamuoyu ile paylaşıldı. VAR'dan futbolcunun 'taban' ile hamle yaptığı ve hareketin kırmızı olduğuna karar verildi.

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