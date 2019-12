VAR konuşmaları yayınlandı! Avustralya'da hakemlerin konuşması...

Spor Arena Dış Haber | Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tartışılan VAR sistemi için Avustralya'da çarpıcı bir olay yaşandı.

Avustralya Ligi'nde oynanan Sydney - Melbourne City maçında hakemler arasında geçen VAR konuşması yayınlandı.

Sydney'in defans oyuncusu Rhyan Grant'ın hamlesi önce hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarının ardından kartın rengi kırmızı oldu.

Maçtan sonra hakemlerin VAR konuşması kamuoyu ile paylaşıldı. VAR'dan futbolcunun 'taban' ile hamle yaptığı ve hareketin kırmızı olduğuna karar verildi.

Listen in to the conversation between referee and VAR when they decided to upgrade Rhyan Grant's yellow card to red 👂 pic.twitter.com/3tOG7bsUFd