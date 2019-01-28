VAR atamaları açıklandı! Başakşehir'e Kardeşler, Fenerbahçe'ye Yıldırım...
Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam evinde Kasımpaşa ile oynayacağı, Fenerbahçe'nin de sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
GÖZTEPE DEPLASMANINDAYDI, BU AKŞAM "VAR"!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde E.Y. Malatyaspor ile karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak Koray Gençlerler yer alacak.
Fenerbahçe-E.Y. Malatyaspor maçının VAR'ı Bülent Yıldırım, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle