VAR 80'de bozuldu, 85'te düzeldi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
07.10.2018 - 20:41, Son Güncelleme:

VAR 80'de bozuldu, 85'te düzeldi!

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VAR 80'de bozuldu, 85'te düzeldi!

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Başakşehir'in 82'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR sisteminde görüntü izlenemedi. Sistem 85. dakikada yeniden düzeldi.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi, 5 dakika sonra, 85. dakikada düzeldi. Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.

TARAFTAR TRİBÜNÜ TERK ETMEDİ

Fenerbahçe’nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.

ERSUN YANAL SESLERİ

Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.

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