VAR 80'de bozuldu, 85'te düzeldi!
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 80. dakikasında VAR sistemi bozuldu. Başakşehir'in 82'de attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, VAR sisteminde görüntü izlenemedi. Sistem 85. dakikada yeniden düzeldi.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede VAR sistemi arızalandı. Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken arızalanan VAR sistemi, 5 dakika sonra, 85. dakikada düzeldi. Ancak ne olduysa bu 5 dakika içinde oldu. Başakşehir 82. dakikada sağ kanattan Visca ile geldi. Boşnak futbolcunun pasında bomboş pozisyondaki Elia topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem bu pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Başakşehir'li futbolcuların itirazı sonrasında hakem Ali Palabıyık, VAR merkeziyle kulaklık yoluyla irtibat kurdu. Ancak VAR sisteminin arıza yapması nedeniyle pozisyonun tekrarı izlenemedi ve Ali Palabıyık, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Golden 3 dakika sonra, 85. dakikada VAR sistemi yeniden çalıştı.
TARAFTAR TRİBÜNÜ TERK ETMEDİ
Fenerbahçe’nin sahasında 0-0 berabere kaldığı Başakşehir maçından sonra taraftarlar tribünleri terk etmedi.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından oyuncular soyunma odasına giderken taraftarlar tribünleri terk etmedi. Takımı protesto eden sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Ligde son üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertlilerde taraftarların üzüntüsü dikkat çekti.
ERSUN YANAL SESLERİ
Fenerbahçe-Başakşehir maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu. Kale arkası tribünlerinden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat destek verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle