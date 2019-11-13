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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki online satranç turnuvasına büyük ilgi

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Van'ın Bahçesaray ilçesindeki online satranç turnuvasına büyük ilgi

Farklı formatı ile dikkatleri üzerine çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da heyecan bölge elemeleri ile sürüyor.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği ve Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını online olarak bir araya getiren organizasyonda Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğun Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde finale kalan isimler belli oldu. Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları organizasyonda finale yükselen 24 erkek ve 8 kadından oluşacak 8 takım, 24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.

KÖY KAHVESİNDE SATRANÇ TURNUVASI

Doğu Anadolu Bölgesi elemelerine katılan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan vatandaşlar, satranca olan ilgileri ile tüm gözleri üzerlerine çevirdiler. Merkeze 110 Km uzaklıkta yer alan ve 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ni aşarak gidilen Bahçesaray'da satranç bir gelenek haline geldi. Köy kahvesinde okey ve tavla yerine artık satranç oynanıyor. Eski zamanlarda yılın 8 ayında yoğun hava şartlarının etkili olduğu ve kar sebebiyle yolların kapandığı Bahçesaray'da yaşayan vatandaşlar satrancı bir yaşam biçimi haline getirdiler. Köy kahvesinde toplanan bölge halkı, evlerinden getirdikleri laptoplar ile Red Bull Chess Masters organizasyonunda online olarak Türkiye'nin her yerinden sporcularla mücadele etme fırsatı yakaladılar.

RED BULL CHESS MASTERS NEDİR?

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri ''yıldırım satranç'' final ise ''hızlı satranç'' formatında oynanıyor. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturuyor. Bir özel davetli takımın da katılmasıyla belirlenecek 8 takım İstanbul'da yapılacak finalde şampiyon olmak için hamle yapacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek.

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