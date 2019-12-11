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Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. haftasında Napoli'nin sahasında Genk'i 4-0 yendiği maçta Belçika kalecisi Maarten Vandevoordt rekor kırdı.
Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.
17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.
Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.
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