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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.11.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Van Spor FK’da imza töreni

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Van Spor FK’da imza töreni

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), Teknik Direktör Taner Taşkın’la 1,5 yıllığına anlaştı.

Hasan Erkin Şimşir’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Taner Taşkın, düzenlenen törenle kendisini Van Spor FK yapan imzayı attı. Şahabettin Özaslaner Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde bir açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, son zamanlarda bazı sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, bu kapsamda Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını ifade ederek, “Son zamanlarda yaşanan düşüşü toparlamak için yeni bir kan, yeni bir heyecan gerekiyordu. Bu anlamda yönetimimizin, taraftarlarımızın, basının uyarılarını dikkate alarak yeni bir teknik heyet ve yeni bir hocayla yolumuza devam etmenin toparlayıcı, birleştirici olduğunu düşündük. Bu kapsamda Taner Taşkın hocamızla anlaşma ağladık. Bu süreçte birçok hocayla görüşmelerimiz oldu. Ancak bizim özellikle arayış içerisinde olduğumuz hocanın ligimizi iyi bilen, ikinci liglerde tecrübesinin olması bizim için önemliydi. Bu konuda da yönetim kurulu olarak Taner hocamızla anlaşmaya karar verdik. Bugün itibariyle takımın başına geldi ve ilk antrenmanını yaptırdı” dedi.

Taner Taşkın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını dile getiren Yenitürk, “Allah bizleri hocamıza, hocamızı bizlere ve hepimizi de Van’a mahcup etmesin. Hepimizin bir görevi vardır. İnşallah hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van Spor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Taner Taşkın ise, “Bizim için burada olmak bir şereftir. Van, uzun süre Süper Lig’de bulunmuş bir futbol şehridir. Biz de daha önce bulunduğumuz liglerde başarılı işlere imza attık. Bir yenisini de Van’da gerçekleştirmek istiyoruz. İyi yerlerde yönetilen bir başkan ve yönetim var. İnşallah kendileriyle beraber iyi bir ekip olduk. Takımın üzerine düşen enerjiyi tekrar parlatmak istiyoruz. Uzun soluklu işlerde bereket vardır. Ben başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Taşkın, resmi sözleşmeyi imzaladı.

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Van Spor FK’da imza töreni

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