Van Persie'nin müthiş frikiği Feyenoord'a 3 puanı getirdi
Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında Feyenoord, sahasında Vitesse'yi Van Persie'nin muhteşem frikiği sonrasında 2-1 mağlup etti.
Feyenoord'un gollerini 47. dakikada Eric Botteghin ve 88. dakikada Robin van Persie attı. Ev sahibi ekipte son golü atan Van Persie 90+2. dakikada bir de kırmızı kart gördü.
Vitesse'nin karşılaşmadaki golünü 32. dakikada Matus Bero kaydetti. Konuk ekipte 63. dakikada Thomas Bruns ve 90+5. dakikada Danilho Doekhi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Feyenoord gelecek hafta deplasmanda Willem ile karşı karşıya gelecek.
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