Van Persie'nin jübile formasında Fenerbahçe detayı
Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, bugün oynanacak Feyenoord-ADO Den Haag maçında profesyonel futbol kariyerine nokta koyacak.
Hollandalı efsane futbolcu Robin van Persie bugün profesyonel futbol kariyerine nokta koyuyor. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen efsane futbolcu bugün oynanacak olan Feyenoord-ADO Den Haag maçında futbola veda edecek.
Persie bu maça daha önce oynadığı Manchester United, Arsenal, Fenerbahçe ve Feyenoord’dan oluşan bir forma ile sahaya çıkacak.
Robin van Persie bir dönem Premier Lig'de Arsenal forması da giymişti...
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