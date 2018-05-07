Van Persie'den transfer açıklaması!
Feyenoord’un deneyimli forveti Robin van Persie, son dönemde çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş ifadeler kullandı.
Feyenoord'da kalacak mı?
Feyenoord’un 3-2 kazandığı Heerenveen maçının ardından basın mensuplarına konuşan Van Persie, “Bugün oynadım ve kazandığımız için mutluyum. Geleceğimi masaya yatırmak adına bu hata Giovani van Bronckhorst ile bir görüşmem olacak. Gelecek haftanın sonuyla birlikte Feyenoord’daki geleceğimin belli olacağına inanıyorum” dedi.
'Böylesini ne İngiltere'de ne de Türkiye'de...'
Hollanda’daki taraftarların kendisine olan sevgisi hakkında da konuşan 34 yaşındaki oyuncu, “Bu durum hoşuma gidiyor. Deplasmanda dahi taraftarların desteği var. Bunu ne İngiltere ne de Türkiye’de yaşamamıştım” ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
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