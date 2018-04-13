Van Persie krizi!
Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie sakatlıklarıyla Feyenoord'u da bezdirdi. Hollanda ekibi, RVP'yi göndermek için hazırlıklara başladı.
Fenerbahçe'de golleri ve futbolundan çok sürekli sakatlığıyla gündeme gelen ve herkesi çileden çıkartan Robin van Persie transfer olduğu Feyenoord’u da bezdirdi. Dünyaca ünlü yıldız aynı sakatlık problemleriyle Hollanda kulübünde de sıkıntı yaratmaya başlayınca Feyenoord yönetimi RVP’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye hazırlanıyor. (Habertürk)
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