Van Persie için sert sözler! 45 bin kişi enayi yerine koyuldu...
Devre arasında Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie yine sakat. Hafta sonu PSV Eindhoven'a 3-1 kaybettikleri maça yedek kulübesinde başlayan yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle oyuna alınmadığı ortaya çıktı. Van Persie kalçasındaki sakatlık nedeniyle hata boyu idmanlara çıkmamış.
Feyenoord Teknik Direktörü Giovani van Bronckhorst'ın Van Persie'yi kupa yarı finalindeki Willem II maçına sakladığı belirtiliyor.
Öte yandan Van Persie'nin oyuna alınmaması Pierre van Hooijdonk'u da kızdırmış. Maçın ardından açıklamalarda bulunan eski fenerbahçeli, "Bugün 45 bin kişi enayi yerine koyuldu. 2-1 gerideyken neden oyuna alınmaz? Sen Feyenoord'sun, şampiyon olmuşsun. 45 bin kombineli taraftar var. Harika bir futbolcunun geri dönmüş ve onu oynarken görmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Sjoerd Mossou da Van Bronckhorst'u eleştirenlerden: 'Her açıdan skandal. Takımda inanç kalmamış. Rakibe baskı kurma soru işareti. Pozisyon oyunu sıradan. Ayrıca orta saha oyunu da kısıtlı."
PSV Eindhoven aldığı bu galibiyetle puanını 65 yaparken en yakın rakibi ajax'la puan farkını da 7'ye çıkardı. Son şampiyon Feyenoord ise 42 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle